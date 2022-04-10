«Я был в шоке». Секундант Яна — о победе Стерлинга

Артём Левин, кикбоксёр и секундант российского бойца UFC Петра Яна, прокомментировал поражение спортсмена от представителя США Алджэмейна Стерлинга в соглавном бою турнира UFC 273.

«Понятно, что ни в коем случае несогласны с судьями! Выдохнул, когда пятый раунд закончился преимуществом Петра. Но и переживания были: два раунда забрал Стерлинг, а первый и четвёртый — Ян. В этом у меня не было сомнений. Проскользнула мысль, что могут на ничью натянуть, но потом отбросил её. Почему? Не было тотального преимущества Стерлинга в борьбе. Он держал позицию, но не развивал её. Я был в шоке, когда объявили результаты. Стало ещё интереснее, когда это было по факту первого раунда», — сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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