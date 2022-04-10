Секундант Яна: Пётр должен видеть пояс на пояснице, а Стерлинг оба боя выиграл поражением

Артём Левин, кикбоксёр и секундант бойца UFC Петра Яна, заявил, что по ходу двух поединков с американцем Алджэмейном Стерлингом россиянин был явным фаворитом на победу.

«Алджэмейн оба боя выиграл поражением. Именно Петя является временным чемпионом. Чемпионские раунды выиграны чисто — их забрал Ян. Да, наверное, можно было ещё чище: были допущены ошибки — отдал спину во втором и третьем раунде. Всё это позволило дать шанс судьям взять решение в свои руки и вынести такой вердикт.

Дана Уайт сказал, что третий бой всегда будет висеть над UFC. Сейчас Стерлинг подерётся с Диллашоу. Ну и Петя, думаю, проведёт свой бой. Это же очень интересная история. Стерлинг, выигравший поражением, не может быть признан чемпионом. Хотят, чтобы Стерлинг доказал свой чемпионский уровень и хоть с кем-то защитил его. Третий поединок неминуем, если оба пройдут своих следующих визави.

Бой сложился так, но он выигрышный для Яна! Пётр должен был видеть пояс на своей пояснице», — сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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