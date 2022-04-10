«Жизнь на этом не заканчивается». Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга

Известный российский боец ММА Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Алджэмейна Стерлинга на турнире UFC 273. Ян проиграл американскому бойцу раздельным решением судей по итогам пяти раундов и не сумел вернуть себе чемпионский пояс.



«Всем здравствуйте. Всем спасибо за вашу поддержку, пишете и поддерживаете. Бой сложился так, как сложился, не в нашу пользу. Будем двигаться дальше. Не стоит опускать руки, жизнь на этом не заканчивается. Ещё подерёмся. Всем большое спасибо», — сказал Ян в видеообращении через социальные сети.



Отметим, что в первом поединке Стерлинг тоже одержал победу над Яном. Россиянин, доминирующий на протяжении боя, в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок — пояс отдали ему.