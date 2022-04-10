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Дрозд: Ян без вопросов выиграл бой у Стерлинга — это воровство

Дрозд: Ян без вопросов выиграл бой у Стерлинга — это воровство
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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал поражение российского бойца Петра Яна в поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.

«Решение судей крайне удивило. Пётр выиграл три раунда из пяти: первый, четвёртый и пятый. На мой взгляд, это либо судейская ошибка, либо воровство победы. И Дана Уайт это подтверждает. Стерлинг в первом раунде бегал, точных попаданий не было. Пётр без вопросов выиграл этот бой. Это очевидно.

Первый их бой вообще был смешным. Но здесь помогли судьи. К сожалению, такое случается. Думаю, Петра это никак не остановит. Ответственность не нужно снимать. Сделает выводы, третий бой состоится и уже там Ян заберёт своё», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Всё о титульном бое Петра Яна против Алджэмейна Стерлинга — в новом Telegram-канале о MMA. Подписывайся!

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