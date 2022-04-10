Стерлинг — о Яне: он заставил меня поработать, надрал мне зад в четвёртом и пятом раундах

Чемпион UFC в легчайшем весе, американский боец Алджэмейн Стерлинг прокомментировал победу над россиянином Петром Яном в титульном поединке турнира UFC 273.

«Я знаю, что перед этим боем все во мне сомневались, люди списывали меня со счетов после первого поединка, но я им говорил, что это была ошибка.

У меня был очень жёсткий оппонент Пётр Ян. Он опасен, он всегда выходит биться. Он заставил меня поработать, надрал мне зад в четвёртом и пятом раундах, но в этом вся прелесть бойцовской игры», – сказал Стерлинг на пресс-конференции UFC.

Напомним, сегодня, 10 апреля, во втором личном поединке Стерлинг победил Яна раздельным решением судей на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.

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