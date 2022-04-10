«Мы своё ещё возьмём». Жена Петра Яна — после титульного боя мужа со Стерлингом

Юлия Ян, супруга российского бойца UFC Петра Яна, прокомментировала поражение мужа в титульном поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.

«Спасибо всем за слова поддержки! Мой муж – всё равно чемпион и самый крутой боец, кто бы что ни говорил! Мы своё ещё возьмём!» – написала Юлия Ян у себя в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 10 апреля, во втором личном поединке Алджэмейн Стерлинг победил Петра Яна раздельным решением судей на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Таким образом, американец защитил титул чемпиона легчайшего дивизиона UFC.

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