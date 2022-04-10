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«Мне уже стало жалко его, но таков наш спорт». Волкановски — о победе над Корейским Зомби

«Мне уже стало жалко его, но таков наш спорт». Волкановски — о победе над Корейским Зомби
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Чемпион UFC в полулёгком весе, австралийский боец Александр Волкановски высказался о победе над корейцем Чон Чхан Соном по прозвищу Корейский Зомби в главном бою турнира UFC 273.

«Я же говорил всю неделю до боя, что я на другом уровне, меня не остановить. И я показал это. Зомби выдержал намного больше урона, чем я бы хотел.

Думаю, что бой можно было бы остановить чуть раньше, мне уже стало жалко его, но таков уж наш спорт», – сказал Волкановски после поединка.

Напомним, сегодня, 10 апреля, в главном бою турнира Волкановски имел большое преимущество над Корейским Зомби на протяжении трёх раундов, а в начале четвёртого победил техническим нокаутом. Таким образом, Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.

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