«Мне уже стало жалко его, но таков наш спорт». Волкановски — о победе над Корейским Зомби
Поделиться
Чемпион UFC в полулёгком весе, австралийский боец Александр Волкановски высказался о победе над корейцем Чон Чхан Соном по прозвищу Корейский Зомби в главном бою турнира UFC 273.
«Я же говорил всю неделю до боя, что я на другом уровне, меня не остановить. И я показал это. Зомби выдержал намного больше урона, чем я бы хотел.
Думаю, что бой можно было бы остановить чуть раньше, мне уже стало жалко его, но таков уж наш спорт», – сказал Волкановски после поединка.
Напомним, сегодня, 10 апреля, в главном бою турнира Волкановски имел большое преимущество над Корейским Зомби на протяжении трёх раундов, а в начале четвёртого победил техническим нокаутом. Таким образом, Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.
Комментарии
- 10 апреля 2022
-
15:07
-
14:27
-
13:38
-
13:11
-
13:01
-
12:49
-
12:41
-
12:00
-
11:50
-
11:41
-
11:25
-
10:51
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:18
-
10:17
-
10:06
-
10:06
-
10:00
-
09:51
-
09:48
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:23
-
09:19
-
09:08
-
09:04
-
08:53
-
08:47
-
08:38
-
08:31
Партнерский контент