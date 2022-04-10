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Браун: паршивые судьи. Кто-то действительно считает, что Стерлинг выиграл первый раунд?

Браун: паршивые судьи. Кто-то действительно считает, что Стерлинг выиграл первый раунд?
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Американский боец Мэтт Браун высказался о поражении россиянина Петра Яна, которое он потерпел в поединке с представителем США Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 273. Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей по итогам пяти раундов, не сумев вернуть себе чемпионский пояс.

«Паршивые судьи. Который это уже раз. Кто-нибудь действительно считает, что Стерлинг выиграл первый раунд?» — написал Браун на своей странице в «Твиттере».

В общей сложности в ММА Ян провёл 19 боёв, одержав в них 16 побед, 7 из которых были добыты нокаутами. Что касается Стерлинга, то это был его 24-й поединок. Победа в бою с Яном стала для Алджэмейна 21-й в карьере.

Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга:

Странная статистика и «забытые» чемпионские раунды. Американские судьи лишили Яна пояса! Странная статистика и «забытые» чемпионские раунды. Американские судьи лишили Яна пояса!
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