Браун: паршивые судьи. Кто-то действительно считает, что Стерлинг выиграл первый раунд?

Американский боец Мэтт Браун высказался о поражении россиянина Петра Яна, которое он потерпел в поединке с представителем США Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 273. Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей по итогам пяти раундов, не сумев вернуть себе чемпионский пояс.



«Паршивые судьи. Который это уже раз. Кто-нибудь действительно считает, что Стерлинг выиграл первый раунд?» — написал Браун на своей странице в «Твиттере».

В общей сложности в ММА Ян провёл 19 боёв, одержав в них 16 побед, 7 из которых были добыты нокаутами. Что касается Стерлинга, то это был его 24-й поединок. Победа в бою с Яном стала для Алджэмейна 21-й в карьере.

Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга: