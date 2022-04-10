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Хамзат Чимаев: теперь мне нужно работать ещё 5 лет, чтобы получить свой следующий пояс

Хамзат Чимаев: теперь мне нужно работать ещё 5 лет, чтобы получить свой следующий пояс
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поблагодарив своего тренера по бразильскому джиу-джитсу Алана Насименто.

«Спасибо, тренер. Теперь мне нужно работать ещё 5 лет, чтобы получить свой следующий пояс», — написал Чимаев, добавив смеющийся смайл.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273 Чимаев встречался с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

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