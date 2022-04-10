Волкановски высказался по поводу своего следующего соперника

Чемпион UFC в полулёгком весе, австралийский боец Александр Волкановски после победы в поединке с корейцем Чон Чхан Соном дал комментарий по поводу того, с кем бы он хотел провести следующий бой.

«С кем бы хотел биться? С кем угодно. Как мы знаем, изначально я должен был биться с Максом Холлоуэем, посмотрим, что скажет UFC, дивизион у нас плотный.



И, кстати, всем в моём дивизионе, я уже постоянно говорю об этом: разберитесь со своим дерьмом, займите первую строчку и получите бой за титул. Если нет, то вы просто упустите эту возможность», — сказал Волкановски после боя.

Напомним, сегодня, 10 апреля, в главном бою турнира Волкановски имел большое преимущество над Корейским Зомби на протяжении трёх раундов, а в начале четвёртого победил техническим нокаутом. Таким образом, Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.