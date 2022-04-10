«Пару таких боёв — и ты уже не боец». Тактаров — о победе Чимаева над Бёрнсом

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался по поводу победы шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273.

«Великая победа Хамзата Чимаева. Если бы бой длился пять раундов, а не три, то тактически всё можно было построить иначе — менее травмоопасно. Мне кажется, именно в пятираундовых боях Хамзат будет показывать свои лучшие качества. В таком случае можно более грамотно тактически вести бой, а против Бёрнса надо было три раунда рубиться. После такого тяжело восстанавливаться: было много ударов в голову. Пару таких боёв — и ты уже не боец. Но один раз в карьере подобное может быть.



Обратили внимание, что в третьем раунде Хамзат вообще не показал, что устал? Вёл себя так, будто ничего не случилось — это очень важно: соперник ломается, когда видит такое», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».