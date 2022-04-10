«Пару таких боёв — и ты уже не боец». Тактаров — о победе Чимаева над Бёрнсом

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался по поводу победы шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273.
«Великая победа Хамзата Чимаева. Если бы бой длился пять раундов, а не три, то тактически всё можно было построить иначе — менее травмоопасно. Мне кажется, именно в пятираундовых боях Хамзат будет показывать свои лучшие качества. В таком случае можно более грамотно тактически вести бой, а против Бёрнса надо было три раунда рубиться. После такого тяжело восстанавливаться: было много ударов в голову. Пару таких боёв — и ты уже не боец. Но один раз в карьере подобное может быть.
Обратили внимание, что в третьем раунде Хамзат вообще не показал, что устал? Вёл себя так, будто ничего не случилось — это очень важно: соперник ломается, когда видит такое», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 10 апреля 2022
-
19:28
-
18:23
-
17:59
-
16:29
-
16:14
-
15:23
-
15:07
-
14:27
-
13:38
-
13:11
-
13:01
-
12:49
-
12:41
-
12:00
-
11:50
-
11:41
-
11:25
-
10:51
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:18
-
10:17
-
10:06
-
10:06
-
10:00
-
09:51
-
09:48
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:23
-
09:19