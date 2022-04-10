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«Опять спорный бой». Магомедов считает, что Ян и Стерлинг должны провести трилогию

«Опять спорный бой». Магомедов считает, что Ян и Стерлинг должны провести трилогию
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Российский боец Bellator Магомед Магомедов считает, что его соотечественник Пётр Ян и американец Алджэмейн Стерлинг должны провести третий бой.

«Я думаю, что есть смысл в третьем бое. Там не было ничего убедительного, чтобы можно было точку поставить. Опять такой же спорный бой. Считаю, интересно будет посмотреть ещё и третий бой. Думаю, Пётр не раскрылся так, как он обычно дерётся. Я борьбу ждал. Думаю, если бы он сам боролся, то держал бы Стерлинга на полу и контролировал. Чересчур осторожничал», — приводит слова Магомедова Metaratings.

Напомним, сегодня, 10 апреля, во втором личном поединке Стерлинг победил Яна раздельным решением судей на турнире по смешанным единоборствам UFC 273.

Всё о титульном бое Петра Яна против Алджэмейна Стерлинга — в новом Telegram-канале о MMA. Подписывайся!

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