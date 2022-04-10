Стерлинг: я показал, что первый бой с Яном даже близко не отражал то, на что я способен

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу своей победы в поединке с россиянином Петром Яном.

«В этот раз я перечеркнул все сомнения, показал, что прошлый бой даже близко не отражал то, на что я действительно способен.



Всем, кто сомневался во мне, скажу так: кто смеётся теперь? Где ваши эмодзи с клоуном?» — сказал Стерлинг на пресс-конференции после боя.

Отметим, что в первом поединке Стерлинг тоже одержал победу над Яном. Россиянин, доминирующий на протяжении боя, в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок — пояс отдали ему.



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