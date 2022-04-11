Корейский Зомби прокомментировал поражение Волкановски

Корейский боец Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский Зомби высказался по поводу поражения Александру Волкановски на турнире UFC 273.

«Перед этим поединком я был уверен в себе как никогда в своей карьере, я был готов, но я просто столкнулся с преградой, которую был не в силах преодолеть», — сказал Чон Чхан Сон на пресс-конференции после боя.

Напомним, сегодня, 10 апреля, в главном бою турнира Волкановски имел большое преимущество над Корейским Зомби на протяжении трёх раундов, а в начале четвёртого победил техническим нокаутом. Таким образом, Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.

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