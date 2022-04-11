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Волкановски призвал дать ему возможность защитить титул чемпиона UFC в Австралии

Волкановски призвал дать ему возможность защитить титул чемпиона UFC в Австралии
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Чемпион UFC в полулёгком весе, австралийский боец Александр Волкановски призвал организаторов провести бой за титул чемпиона в его стране.

«Я хочу защитить свой пояс в Австралии. Дома всё налаживается. Думаю, у них есть возможность пересечь границу. Позвольте мне защитить свой пояс в Австралии. Думаю, я это заслужил. У нас проводят большие боксёрские поединки. Всё происходит в Австралии. Почему UFC не может быть там?», — приводит слова Волкановски Daily Mail.

Волкановски не проводил поединков на родине с февраля 2018 года, его последние семь боев проходили за границей. Ранее президент UFC Дана Уайт выразил сомнения по поводу проведения промоушена в Австралии в конце 2022 года из-за их ситуации с коронавирусом.

Напомним, 10 апреля, в главном бою турнира UFC 273 Волкановски победил техническим нокаутом корейца Чон Чхан Сона. 33-летний боец ​​с общим рекордом 23-1 в UFC выиграл 21 бой подряд. Таким образом Александр защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.

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