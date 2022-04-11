Объявлены результаты опроса «Согласны ли вы с судейским решением в бою Стерлинг — Ян?»

«Чемпионат» объявил результаты опроса на тему «Согласны ли вы с судейским решением в бою Стерлинг — Ян?». Больше всего людей проголосовало за вариант «Да, нужно более уверенно побеждать чемпиона» — 39 процентов опрошенных. Вторым по популярности ответом стал «Судьи самым наглым образом обокрали Петра Яна» — 28 процентов.
Напомним, бой шёл все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей (48:47, 47:48, 48:47). Сразу после боя Пётр Ян заявил, что он должен был выиграть этот бой, и сказал, что его «обокрали».
Также в рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил представителя Бразилии Гилберта Бёрнса. Чимаев выиграл благодаря решению судей.
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