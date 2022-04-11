Стерлинг — о раздельном решении в бою с Яном: не знаю, куда там смотрел один из судей

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг рассказал о своих эмоциях после победы в титульном бою с россиянином Петром Яном раздельным решением судей.

«Мои эмоции — это просто американские горки. Долгие 13 месяцев, и я говорил об этом не один раз, но я просто рад, что мне удалось вернуться. Здорово, что решение было в мою пользу. Не знаю, куда там смотрел один из судей, но это был отличный бой. Тут вся моя семьи и все мои близкие, так что эмоции меня просто переполняют», — сказал Стерлинг на пресс-конференции после боя.

Отметим, что в первом поединке Стерлинг тоже одержал победу над Яном. Россиянин, доминирующий на протяжении боя, в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок — пояс отдали ему.



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