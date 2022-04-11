Стерлинг — о раздельном решении в бою с Яном: не знаю, куда там смотрел один из судей

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг рассказал о своих эмоциях после победы в титульном бою с россиянином Петром Яном раздельным решением судей.
«Мои эмоции — это просто американские горки. Долгие 13 месяцев, и я говорил об этом не один раз, но я просто рад, что мне удалось вернуться. Здорово, что решение было в мою пользу. Не знаю, куда там смотрел один из судей, но это был отличный бой. Тут вся моя семьи и все мои близкие, так что эмоции меня просто переполняют», — сказал Стерлинг на пресс-конференции после боя.
Отметим, что в первом поединке Стерлинг тоже одержал победу над Яном. Россиянин, доминирующий на протяжении боя, в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок — пояс отдали ему.
Всё о титульном бое Петра Яна против Алджэмейна Стерлинга — в новом Telegram-канале о MMA. Подписывайся!
- 11 апреля 2022
-
10:18
-
09:15
-
03:23
-
00:30
- 10 апреля 2022
-
23:54
-
22:13
-
21:34
-
19:59
-
19:28
-
18:23
-
17:59
-
16:29
-
16:14
-
15:23
-
15:07
-
14:27
-
13:38
-
13:11
-
13:01
-
12:49
-
12:41
-
12:00
-
11:50
-
11:41
-
11:25
-
10:51
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:18
-
10:17
-
10:06
-
10:06