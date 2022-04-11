Сехудо: мы увидели, как Чимаев стал обычным человеком в бою с Бёрнсом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо дал комментарий по поводу победы шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273.

«Это был хороший бой. Судьи приняли правильное решение, но если Чимаев будет так же драться с Камару Усманом, то у него возникнут большие проблемы. Мы увидели, как он стал обычным человеком в этом бою», – сказал Сехудо на YouTube-канале The Triple C & Schmo Show.

Напомним, бой турнира UFC 273 проходил в Джексонвилле (штат Флорида, США). Хамзат Чимаев победил решением судей. Эта победа стала 11-й подряд для шведского бойца.

Ранее Сехудо сообщил о возможном возобновлении карьеры. Боец вернулся в пул тестирования USADA, благодаря чему он сможет соревноваться через полгода.