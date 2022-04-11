Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Корейский Зомби намекнул на завершение карьеры

Корейский Зомби намекнул на завершение карьеры
Комментарии

Корейский боец Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский Зомби рассказал о том, что в скором времени может объявить о завершении профессиональной карьеры.

Напомним, на турнире UFC 273 в минувшие выходные кореец уступил Александру Волкановски.

«После каждого поражения я думаю о том, чтобы уйти из этого октагона, чтобы завершить карьеру. Но мне ещё предстоит подумать об этом и решить», — сказал Сон после боя.

Волкановски имел большое преимущество над Корейским Зомби на протяжении трёх раундов, а в начале четвёртого победил техническим нокаутом. Таким образом, Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.

Всё о титульном бое Петра Яна против Алджэмейна Стерлинга — в новом Telegram-канале о MMA. Подписывайся!

Волкановски разбил Корейского Зомби в пух и прах. Чемпиону просто не с кем драться Волкановски разбил Корейского Зомби в пух и прах. Чемпиону просто не с кем драться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022