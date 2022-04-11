Корейский Зомби намекнул на завершение карьеры
Поделиться
Корейский боец Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский Зомби рассказал о том, что в скором времени может объявить о завершении профессиональной карьеры.
Напомним, на турнире UFC 273 в минувшие выходные кореец уступил Александру Волкановски.
«После каждого поражения я думаю о том, чтобы уйти из этого октагона, чтобы завершить карьеру. Но мне ещё предстоит подумать об этом и решить», — сказал Сон после боя.
Волкановски имел большое преимущество над Корейским Зомби на протяжении трёх раундов, а в начале четвёртого победил техническим нокаутом. Таким образом, Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.
Всё о титульном бое Петра Яна против Алджэмейна Стерлинга — в новом Telegram-канале о MMA. Подписывайся!
Комментарии
- 11 апреля 2022
-
12:31
-
11:33
-
10:18
-
09:15
-
03:23
-
00:30
- 10 апреля 2022
-
23:54
-
22:13
-
21:34
-
19:59
-
19:28
-
18:23
-
17:59
-
16:29
-
16:14
-
15:23
-
15:07
-
14:27
-
13:38
-
13:11
-
13:01
-
12:49
-
12:41
-
12:00
-
11:50
-
11:41
-
11:25
-
10:51
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:18
-
10:17
Партнерский контент