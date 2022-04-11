Корейский Зомби намекнул на завершение карьеры

Корейский боец Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский Зомби рассказал о том, что в скором времени может объявить о завершении профессиональной карьеры.

Напомним, на турнире UFC 273 в минувшие выходные кореец уступил Александру Волкановски.

«После каждого поражения я думаю о том, чтобы уйти из этого октагона, чтобы завершить карьеру. Но мне ещё предстоит подумать об этом и решить», — сказал Сон после боя.

Волкановски имел большое преимущество над Корейским Зомби на протяжении трёх раундов, а в начале четвёртого победил техническим нокаутом. Таким образом, Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.



Всё о титульном бое Петра Яна против Алджэмейна Стерлинга — в новом Telegram-канале о MMA. Подписывайся!