Обнажённые женщины ворвались на арену и организовали протест против Тома Шварца перед боем

Две участницы организации Femen в обнажённом виде ворвались на арену перед боем 27-летнего немецкого боксёра Тома Шварца с протестом против спортсмена. Женщины обнажили верхнюю часть тела и написали на ней слова «Покончим с мужским насилием» и «Поддержим Тессу».



Акция протеста прошла после того, как в ноябре 2021 года Шварц был осужден за нападение на свою бывшую подругу Тессу Шимшар. В 2020 году Шварц сильно ударил её по лицу и сломал ей три кости в челюсти. Боксёр, который заявил о самообороне, отделался штрафом в размере € 2 500.

«Этот протест был важен для нас, потому что мы поклялись бороться с насилием в отношении женщин. Поскольку суд не назначил Шварцу почти никакого наказания, мы хотели публично разоблачить его и показать, что его действия не будут забыты», — приводит слова протестующей Клары Мартенс Bild.

Шварц вернулся в профессиональный бокс после почти трёхлетнего перерыва. Он победил 41-летнего гастролера Мухаммеда Али Дурмаза нокаутом в первом раунде и одержал 27-ю победу в своей профессиональной карьере. До этого Шварц проиграл лишь однажды, в 2019 году он уступил Тайсону Фьюри.