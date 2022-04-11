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Дацик: пора закрыть наше противостояние с Емельяненко, люди уже мемы создают по поводу боя

Дацик: пора закрыть наше противостояние с Емельяненко, люди уже мемы создают по поводу боя
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Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался по поводу боя с соотечественником Александром Емельяненко.

«Саша дал добро на проведение боя. Есть предложения от Федерации бокса и от Hardcore по поводу организации. Сейчас менеджеры решают, кто будет проводить поединок.

Давно пора закрыть наше противостояние. Уже мемы в интернете складывают по поводу этого боя. Этот поединок зашёл в разряд мифических, с 2010 года все его ждут.

Саша должен ответить за свои слова. Постараюсь его хорошо и красиво уложить по правилам», — сказал Дацик на YouTube-канале HardNews.

Ранее не раз говорилось, что в скором времени Вячеслав может провести бой с Александром.

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.

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