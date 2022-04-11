Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фёдор Емельяненко будет секундантом Вадима Немкова на турнире Bellator 277

Фёдор Емельяненко будет секундантом Вадима Немкова на турнире Bellator 277
Комментарии

Россиянин Вадим Немков рассказал о том, что Фёдор Емельяненко будет его секундантом во время боя с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277.

«Фёдор прилетит. Он будет всё грамотно подсказывать, где не нужно суетиться. Всё будет как нужно. Должен был ещё быть Валентин Молдавский, но он заболел в последний момент», — приводит слова Немкова ТАСС.

Основной кард

Эй Джей Макки — Патрисио Фрейре
Вадим Немков — Кори Андерсон
Аарон Пико — Джереми Кеннеди
Тим Джонсон — Линтон Вассел

Предварительный кард

Гастон Боланьос — Али Джафри
Тайрел Фортун — Раким Кливленд
Довлетджан Ягшимурадов — Тони Джонсон
Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо
Бобби Серони — Калоб Рамирез
Тайсон Миллер — Ралан Граси
Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мендес
Сократес Эрнандес — Роджелио Луна
Лаир Андерсон — Д. Т. Дональдсон
Тео Хаг — Алан Бенсон

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022