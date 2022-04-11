Фёдор Емельяненко будет секундантом Вадима Немкова на турнире Bellator 277

Россиянин Вадим Немков рассказал о том, что Фёдор Емельяненко будет его секундантом во время боя с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277.

«Фёдор прилетит. Он будет всё грамотно подсказывать, где не нужно суетиться. Всё будет как нужно. Должен был ещё быть Валентин Молдавский, но он заболел в последний момент», — приводит слова Немкова ТАСС.

Основной кард



Эй Джей Макки — Патрисио Фрейре

Вадим Немков — Кори Андерсон

Аарон Пико — Джереми Кеннеди

Тим Джонсон — Линтон Вассел



Предварительный кард



Гастон Боланьос — Али Джафри

Тайрел Фортун — Раким Кливленд

Довлетджан Ягшимурадов — Тони Джонсон

Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо

Бобби Серони — Калоб Рамирез

Тайсон Миллер — Ралан Граси

Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мендес

Сократес Эрнандес — Роджелио Луна

Лаир Андерсон — Д. Т. Дональдсон

Тео Хаг — Алан Бенсон