«Трилогия 2023». Стерлинг ответил Петру Яну

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг ответил россиянину Петру Яну в социальных сетях. Ранее Ян обратился к болельщикам в «Твиттере», написав: «Жизнь продолжается! Цели остаются прежними! Спасибо за поддержку».



Стерлинг сделал ретвит записи, написав: «Трилогия 2023».



Напомним, на турнире UFC 273 Стерлинг защитил чемпионский пояс, одержав победу над россиянином раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.



Отметим, что в первом поединке Стерлинг тоже одержал победу над Яном. Россиянин, доминировавший на протяжении боя, в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок — пояс отдали ему.

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