«Трилогия 2023». Стерлинг ответил Петру Яну

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг ответил россиянину Петру Яну в социальных сетях. Ранее Ян обратился к болельщикам в «Твиттере», написав: «Жизнь продолжается! Цели остаются прежними! Спасибо за поддержку».
Стерлинг сделал ретвит записи, написав: «Трилогия 2023».
Напомним, на турнире UFC 273 Стерлинг защитил чемпионский пояс, одержав победу над россиянином раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.
Отметим, что в первом поединке Стерлинг тоже одержал победу над Яном. Россиянин, доминировавший на протяжении боя, в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок — пояс отдали ему.
Всё о титульном бое Петра Яна против Алджэмейна Стерлинга — в новом Telegram-канале о MMA. Подписывайся!
- 11 апреля 2022
-
17:45
-
16:21
-
15:14
-
14:34
-
13:11
-
12:31
-
11:33
-
10:18
-
09:15
-
03:23
-
00:30
- 10 апреля 2022
-
23:54
-
22:13
-
21:34
-
19:59
-
19:28
-
18:23
-
17:59
-
16:29
-
16:14
-
15:23
-
15:07
-
14:27
-
13:38
-
13:11
-
13:01
-
12:49
-
12:41
-
12:00
-
11:50
-
11:41
-
11:25
-
10:51
-
10:42
-
10:40