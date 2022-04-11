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Александр Емельяненко: угадаете, с кем следующим подерусь?

Александр Емельяненко: угадаете, с кем следующим подерусь?
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, в котором пообещал сообщить новости о своём следующем поединке в ближайшее время.

«Долгожданные новости о бое все ближе. Угадаете, с кем следующим подерусь?» — написал в своём телеграм-канале Александр Емельяненко.

Ранее сообщалось, что в следующем бою Емельяненко может встретиться с Вячеславом Дациком.

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.

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