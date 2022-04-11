Магомед Исмаилов подтвердил перенос поединка со Шлеменко

Российский боец MMA Магомед Исмаилов подтвердил, что его поединок с соотечественником Александром Шлеменко перенесён на август 2022 года.



«Примерно семь лет назад я пережил четыре операции на колене, после был достаточно активный путь в спорте. Сейчас я перенёс пятую, перед тем как меня усыпить, я утверждал врачам, что у них ничего не получится. Говорю: «Нужно пригласить хорошего грэпплера, чтобы он придушил меня». Бой с Александром Шлеменко перенесён на август. Хочу извиниться перед лигой RCC, моим оппонентом и болельщиками! Спасибо всем за понимание», — написал Исмаилов в своих социальных сетях.



Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.

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