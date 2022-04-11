Ирина Винер-Усманова рассказала о своём отношении к смешанным единоборствам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова поделилась своим отношением к смешанным единоборствам.
«Я совершенно диаметрально противоположна к смешанным единоборствам. Считаю, если они являются интересными для зрителей во всём мире, то, наверное, имеют место. Я, например, не любительница подъёма тяжестей для женщин. Как и не являюсь любительницей единоборств среди женщин. Но это имеет место — тот же женский бокс!
Значит, унисекс в этом смысле достигает какого-то своего уровня. Не все же рождаются ультратонкими и стройными девочками. Или мальчиками, которые занимаются фигурным катанием и фехтованием. Есть бойцы и, наверное, для них и болельщиков это нормально», — сказала Винер-Усманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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