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Дана Уайт: что происходит с Забитом? Я не знаю ответа на этот вопрос

Дана Уайт: что происходит с Забитом? Я не знаю ответа на этот вопрос
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Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном возвращении в промоушен российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова.

«Что происходит с Забитом? Я не знаю ответа на этот вопрос. Я с ним не разговаривал. Матчмейкеры должны знать, а у меня нет ни малейшего представления», — приводит слова Даны Уайта The Mac Life.

Напомним, Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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