«Знаю, что могу его победить». Сехудо — о желании провести бой с Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо выразил желание провести бой с действующим чемпионом UFC в полулегком весе Александром Волкановски из Австралии.

«Как уже было мной сказано, если бы я дрался с Зомби, это был бы другой бой. Я знаю, что могу провести поединок с Александром Волкановски, я знаю, что всё ещё могу победить его. Я не буду его убивать, а просто побью. Перехитрю, переиграю его. Всё ещё верю, что у меня остались навыки, скорость, борьба, интеллект, опыт, выносливость, мужество, чтобы действительно бросить вызов такому мужчине.

Но это зависит от вас, фанаты, и от Даны Уайта. Я хочу этого, и они об этом знают. Уже говорил это раньше: если мы с Александром сможем заработать на этом, я мог бы стать первым троекратным чемпионом, или он мог бы заткнуться. Это будет угощением для всех. Я знаю, что все будут смотреть. Так в чем дело, Дана?», — сказал Сехудо в интервью The Triple C & Schmo Show.

Напомним, 10 апреля Сехудо объявил, что снова входит в пул тестирования USADA с целью вернуться к соревнованиям. Последний поединок американский боец провёл 9 мая 2020 года, когда техническим нокаутом во втором раунде одолел Доминика Круза и защитил пояс в легчайшем весе.