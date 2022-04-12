«Спор — это святое». Малыхин пообещал выплатить Двалишвили $ 50 тыс. из-за поражения Яна

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, действующий чемпион лиги ONE FC, выплатит $ 50 тыс. грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили, с которым он поспорил о результате поединка между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 273.

«Для меня спор — это святое», — написал Малыхин в своих социальных сетях.

Напомним, на турнире UFC 273 Стерлинг защитил чемпионский пояс, одержав победу над россиянином раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.



Отметим, что в первом поединке Стерлинг тоже одержал победу над Яном. Россиянин, доминировавший на протяжении боя, в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок — пояс отдали ему.



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