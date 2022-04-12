Легендарный судья UFC: можете даже не заикаться о том, что Алджо выиграл 1-й раунд

Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти, который впервые отсудил поединок промоушена на турнире UFC 2 в 1994 году, высказался по поводу спорного решения судей во время титульного боя между Алджэмейном Стерлингом и Петром Яном.
«Независимо от того, что я впечатлён действиями Стерлинга в этом бою, но он никак не мог выиграть первый раунд.
Здесь всё просто: Ян выбрасывал более тяжёлые удары, а Стерлинг использовал умную тактику, оставаясь на дистанции и постоянно передвигаясь, но он не так много попадал.
Он выбросил несколько ударов ногами, не слишком плотных, а когда Ян начал прессинговать в конце раунда, пропустил несколько тяжёлых ударов.
Можете даже не заикаться о том, что Алджо выиграл первый раунд. Но тем не менее — он показал отличный бой», — сказал Маккарти в своём подкасте.
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