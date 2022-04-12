Соннен: ещё один нокдаун, и Бёрнс не только выиграл бы у Чимаева раунд, он выиграл бы бой

Бывший боец UFC Чейл Соннен высказался по поводу боя между шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевом и бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 273.

«Не заблуждайтесь. Чимаев так хорош, как его рекламируют. Он никогда не был во 2-м раунде, а в этом бою он прошёл все три раунда. Взял высокий темп, и его отличные кондиции были налицо.

Но стоит сказать, что эти раунды были настолько близки, что если бы был бы ещё один нокдаун, Бёрнс не только выиграл бы раунд, он бы выиграл бой. У Хамзата чертовски хорошие руки, у него чертовски хороший подбородок. Он только что сразился с парнем, занимающим второе место в мире, и победил честно и справедливо. Это была настоящая драка, а Чимаев прыгал вокруг и наслаждался этим», — приводит слова Соннена BJ Penn.