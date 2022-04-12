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Обновлённый рейтинг UFC. Чимаев поднялся на третью строчку полусреднего дивизиона

Обновлённый рейтинг UFC. Чимаев поднялся на третью строчку полусреднего дивизиона
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В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные. Согласно ему, самый большой скачок сделал шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, который поднялся с одиннадцатого место на третье в полусреднем дивизионе.

Гилберт Бёрнс опустился со второго места на четвёртое. Стоит также отметить, что чемпион полулёгкого веса Александр Волкановски поднялся на вторую строчку в рейтинге вне зависимости от весовой категории, сместив с этой позиции Исраэля Адесанью.

Что касается россиянин Петра Яна, то он, несмотря на поражение американцу Алджэмейну Стерлингу, остался на прежней первой позиции легчайшего веса.

Всё о титульном бое Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом — в новом Telegram-канале о MMA. Подписывайся!

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