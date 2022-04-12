Аналитик UFC объяснил, почему предсказал успех Чимаева ещё три года назад

Аналитик Брайан Стэнн высказался по поводу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который в минувшие выходные одержал победу в бою с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

«Это одна из тех ситуаций, когда ты делаешь много прогнозов, когда ты аналитик. Ты разговариваешь со многими людьми, и время от времени тебе удаётся сделать один правильный прогноз, а интернет этого не забывает.

Три года назад я тренировался с некоторыми хорошими бойцами UFC, и они продолжали рассказывать мне о парне из Чечни, который был просто фантастическим и обладал всеми навыками и всеми задатками чемпиона. У него был менталитет победителя — они говорили: «Слушай, когда наступает твоя очередь идти с ним на раунд, то никто не хочет этого делать». В каждом зале есть пара таких парней. Я думаю, что причина его взлёта кроется в его менталитете. Когда у тебя 10-0 и ты встречаешься с парнем, занимающим второе место в своём дивизионе, то это дорогого стоит. Это был такой грандиозный прыжок. Одно дело, когда ты принимаешь эти бои и возможности на коротком уведомлении, когда UFC нуждается в твоём участии, и ты вроде как становишься тем, кого просто приносят в жертву, но когда ты сознательно хочешь сразиться со вторым номером в мире, имея на своём счету всего 10 боев… Я напомню, что его соперником был Гилберт Бёрнс, который обладает реальной нокаутирующей силой и может отправить тебя в нокаут откуда угодно. Боюсь представить, что мы увидим от Чимаева, когда за его плечами будет 15 боёв», — приводит слова Стэнна MMA Fighting.