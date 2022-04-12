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Вадим Немков поделился ожиданиями перед боем с Кори Андерсоном

Вадим Немков поделился ожиданиями перед боем с Кори Андерсоном
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Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков высказался по поводу предстоящего поединка с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277.

«Хочу выиграть этот бой и доказать всем, что я лучший в своём дивизионе. Этот Гран-при и каждый его бой для меня очень важны. Для меня очень важна красивая победа, и каждый бой — это новый виток в карьере, так что нужно выигрывать и побеждать достойных соперников. Как я уже сказал, это для меня большой бой, и то, что Кори дрался с сильными бойцами в UFC, меня только мотивирует», — сказал Немков на пресс-конференции перед боем.

Основной кард

Эй Джей Макки — Патрисио Фрейре
Вадим НемковКори Андерсон
Аарон Пико — Джереми Кеннеди
Тим Джонсон — Линтон Васселл

Предварительный кард

Гастон Боланьос — Али Джафри
Тайрел Фортун — Раким Кливленд
Довлетджан Ягшимурадов — Тони Джонсон
Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо
Бобби Серони — Калоб Рамирез
Тайсон Миллер — Ралан Граси
Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мендес
Сократес Эрнандес — Роджелио Луна
Лаир Андерсон — Д. Т. Дональдсон
Тео Хаг — Алан Бенсон.

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