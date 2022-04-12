Генри Сехудо дал совет Хамзату Чимаеву

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев должен стать менее эмоциональным во время своих боёв.

«Хамзат — прочный парень, но в бою с Гилбертом я увидел, что он эмоционален. Это легко разоблачить.

Думаю, что Чимаев хотел рубиться в каждом раунде. Это была заруба, но это не значит, что он должен всегда так делать.



Чимаеву нужно контролировать свои эмоции. Конечно, он очень крепкий парень и он способен на что-то особенное в UFC, но я считаю, что в полусреднем весе ему приходится гонять слишком много веса», — сказал Сехудо на YouTube-канале Helen Yee Sports.

Напомним, в последнем бою Чимаев одержал победу над бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Эта победа стала для шведского бойца 11-й подряд.