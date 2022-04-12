Названы гонорары Чимаева и Яна, а также остальных бойцов турнира UFC 273

В ночь с 9 на 10 апреля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Главным событием шоу стал поединок между Александром Волкановски и Чон Чхан Соном.
В турнире также принимали участие российский боец Пётр Ян, который уступил в титульном поединке американцу Алджэмейну Стерлингу, и швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев, который одержал победу в бою с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.
Гонорары всех участников UFC 273:
Александр Волкановски — $ 642 000
Чон Чхан Сон — $ 632 000
Алджэмейн Стерлинг — $ 492 000
Петр Ян — $ 182 000
Хамзат Чимаев — $ 130 000
Гилберт Бернс — $ 160 000
Алексей Олейник — $ 205 000
Джаред Вандераа — $ 18 000
Майк Меллард — $ 28 000
Микки Гол — $ 90 000
Ракель Пеннингтон — $ 130 000
Аспен Лэдд — $ 45 000
Марк Мадсен — $ 19 000
Винс Пичел — $ 40 000
Маккензи Дерн — $ 65 000
Тиша Торрес — $ 58 000
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