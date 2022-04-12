Названы гонорары Чимаева и Яна, а также остальных бойцов турнира UFC 273

В ночь с 9 на 10 апреля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Главным событием шоу стал поединок между Александром Волкановски и Чон Чхан Соном.

В турнире также принимали участие российский боец Пётр Ян, который уступил в титульном поединке американцу Алджэмейну Стерлингу, и швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев, который одержал победу в бою с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

Гонорары всех участников UFC 273:

Александр Волкановски — $ 642 000

Чон Чхан Сон — $ 632 000

Алджэмейн Стерлинг — $ 492 000

Петр Ян — $ 182 000

Хамзат Чимаев — $ 130 000

Гилберт Бернс — $ 160 000

Алексей Олейник — $ 205 000

Джаред Вандераа — $ 18 000



Майк Меллард — $ 28 000

Микки Гол — $ 90 000



Ракель Пеннингтон — $ 130 000

Аспен Лэдд — $ 45 000



Марк Мадсен — $ 19 000

Винс Пичел — $ 40 000



Маккензи Дерн — $ 65 000

Тиша Торрес — $ 58 000

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