«Со мной зарубиться хочет». Исмаилов назвал условие для боя с Дациком

Известный российский боец Магомед Исмаилов рассказал, в каком случае согласится провести поединок с соотечественником Вячеславом Дациком.

«Дацик со мной зарубиться хочет, как мне показалось. Все, наверное, играли в игру на прохождение, где дерёшься и доходишь до боссов, а в конце появляется главарь. Как я знаю, у Дацика запланировано противостояние по боксу с моим братом Вагабом. Если Дацик сможет простоять с Вагабом три раунда, то после моего боя со Штормом я дам ему такую возможность. Вагаб — босс, короче, а я главарь. Фссс… кобра», — написал Исмаилов в своих социальных сетях.

Боксёрская тренировка Магомеда Исмаилова перед боем с Монсоном:

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