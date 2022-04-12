«Со мной зарубиться хочет». Исмаилов назвал условие для боя с Дациком
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Известный российский боец Магомед Исмаилов рассказал, в каком случае согласится провести поединок с соотечественником Вячеславом Дациком.
«Дацик со мной зарубиться хочет, как мне показалось. Все, наверное, играли в игру на прохождение, где дерёшься и доходишь до боссов, а в конце появляется главарь. Как я знаю, у Дацика запланировано противостояние по боксу с моим братом Вагабом. Если Дацик сможет простоять с Вагабом три раунда, то после моего боя со Штормом я дам ему такую возможность. Вагаб — босс, короче, а я главарь. Фссс… кобра», — написал Исмаилов в своих социальных сетях.
Боксёрская тренировка Магомеда Исмаилова перед боем с Монсоном:
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