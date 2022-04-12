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Двалишвили поддел Яна после его поражения в титульном бою со Стерлингом. Фото

Двалишвили поддел Яна после его поражения в титульном бою со Стерлингом. Фото
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Боец UFC Мераб Двалишвили разместил новый пост в своих социальных сетях, где подшутил над россиянином Петром Яном, показав подписчикам соответствующее изображение.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Сообщение в комментариях оставил американец Алджэмейн Стерлинг, добавив несколько смеющихся смайлов. В ответ на это Двалишвили обратился к Стерлингу:

«Продолжай всех усмирять».

Стерлинг и Ян встречались на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.

Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга:

Всё о титульном бое Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом — в новом Telegram-канале о MMA. Подписывайся!

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