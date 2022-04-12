Двалишвили поддел Яна после его поражения в титульном бою со Стерлингом. Фото

Боец UFC Мераб Двалишвили разместил новый пост в своих социальных сетях, где подшутил над россиянином Петром Яном, показав подписчикам соответствующее изображение.
Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили
Сообщение в комментариях оставил американец Алджэмейн Стерлинг, добавив несколько смеющихся смайлов. В ответ на это Двалишвили обратился к Стерлингу:
«Продолжай всех усмирять».
Стерлинг и Ян встречались на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.
Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга:
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