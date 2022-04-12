«Мы победили». Стерлинг показал фото с мамой после поединка с Яном

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своём «твиттере», показав фотографию с мамой.



«Первый раз, когда моя мама присутствует на каком-либо поединке. Она позвонила мне ещё в четверг вечером, чтобы узнать, смогу ли я с ней прогуляться. Тогда я не хотел, чтобы меня кто-нибудь беспокоил. И всё-таки каким-то образом мне удалось взять её с собой на самый важный момент в моей карьере. Мы победили», — написал Стерлинг.

Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга

В последнем бою Стерлинг одолел россиянина Петра Яна. Поединок проходил на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, одержав победу раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.

Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга:

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