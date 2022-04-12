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Соннен: если бы Стерлинг захотел, он бы выиграл все пять раундов у Яна

Соннен: если бы Стерлинг захотел, он бы выиграл все пять раундов у Яна
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Бывший боец UFC Чейл Соннен поделился мыслями о поединке с участием американца Алджэмейна Стерлинга и россиянина Петра Яна.

«Я не уверен, что Стерлинг был в своей лучшей форме. Я действительно так думаю, и вам было бы трудно убедить меня в обратном. Он намеренно отдал два раунда в пятираундовом бою. Если бы Стерлинг захотел, он бы выиграл все пять раундов. По крайней мере, всё похоже на то.

Что касается Яна, то он делал всё правильно. Этот парень был быстр, голоден и сражался за каждую позицию. Он изменял стратегию, делал коррективы. Просто Стерлинг был чертовски хорош», — приводит слова Соннена BJ Penn со ссылкой на его выступление на его же канале в YouTube.

Стерлинг и Ян встречались на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.

Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга:

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