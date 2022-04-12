Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Завтракаю до рассвета». Артур Бетербиев рассказал про тренировки в Рамадан

«Завтракаю до рассвета». Артур Бетербиев рассказал про тренировки в Рамадан
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал, как проходят его тренировки во время Рамадана.

«Все спрашивают, как я работаю в Рамадан. Да, я держу пост. Завтракаю до рассвета, и где-то часа три остаётся до тренировки. Всё хорошо, энергия бывает. Конечно, после тренировки чуть тяжело, потому что воду нельзя пить. Но вроде неплохо», — сказал Бетербиев в своих социальных сетях.

Артур Бетербиев рассказал про тренировки в Рамадан:

Последний поединок Бетербиев провёл с представителем США Маркусом Брауном. Бой состоялся в ночь на 18 декабря мск на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.

Бетербиев вышел под гимн СССР и вырубил американца. Идеальный нокаут! Бетербиев вышел под гимн СССР и вырубил американца. Идеальный нокаут!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022