Дацик: Ян проиграл Стерлингу, потому что он русский

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поделился мыслями о поражении, которое потерпел его соотечественник Пётр Ян в поединке с американцем Алджэмейном Стерлингом.
«Вроде Дана Уайт сказал, что вообще-то засудили. Ну он проиграл почему? Потому что он русский. Потому и проиграл. Как всегда, всё зависит от кривых решений судей», — сказал Дацик в интервью на канале «Ушатайка» в YouTube.
Стерлинг и Ян встречались в бою-реванше на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.
Отметим, что в первом поединке Стерлинг тоже одержал победу над Яном. Россиянин, доминировавший на протяжении большей части боя, в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок. Пояс в итоге отдали ему.
Пётр Ян обратился к болельщикам после поражения от Стерлинга:
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