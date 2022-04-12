Бёрнс: я хочу получить от Хамзата одну вещь, я хочу вежливости

Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс заявил, что рассчитывает получить реванш со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Я хочу получить от Хамзата одну вещь, я хочу вежливости. В момент боя я был вторым номером и дрался с номером 11. Я хочу реванша с Хамзатом. Если он победит Колби, то встретится с Камару. Но я просто хочу мой матч-реванш в течение следующих трёх боёв», — приводит слова Бёрнса журналист Аарон Бронстетер на своей странице в «Твиттере».
Бой Чимаева и Бёрнса состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
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