Олейник: я не слишком молод, но всё ещё побеждаю лучших

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник высказался о своей победе над Джаредом Вандераа на турнире UFC 273.



«Это было очень важно для меня. Это самое важное для меня, потому что вы знаете, что я не слишком молод, но я всё ещё сражаюсь в лучшем промоушене с лучшими из лучших бойцов в мире, и я всё ещё побеждаю», – приводит слова Олейника MMAJunkie.



Таким образом, Олейник одержал свою 60-ю победу в смешанных единоборствах, из которых 47 — сабмишеном. Отметим, что Алексей прервал серию из трёх поражений. Ранее Олейник проиграл Сергею Спиваку, Крису Дакасу и Деррику Льюису, дважды оказавшись в нокауте.



Всего на счету Олейника 77 поединков в профессиональных ММА. Вандераа провёл 19 боёв на профессиональном уровне.