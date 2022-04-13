Олейник: я не слишком молод, но всё ещё побеждаю лучших
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник высказался о своей победе над Джаредом Вандераа на турнире UFC 273.
«Это было очень важно для меня. Это самое важное для меня, потому что вы знаете, что я не слишком молод, но я всё ещё сражаюсь в лучшем промоушене с лучшими из лучших бойцов в мире, и я всё ещё побеждаю», – приводит слова Олейника MMAJunkie.
Таким образом, Олейник одержал свою 60-ю победу в смешанных единоборствах, из которых 47 — сабмишеном. Отметим, что Алексей прервал серию из трёх поражений. Ранее Олейник проиграл Сергею Спиваку, Крису Дакасу и Деррику Льюису, дважды оказавшись в нокауте.
Всего на счету Олейника 77 поединков в профессиональных ММА. Вандераа провёл 19 боёв на профессиональном уровне.
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