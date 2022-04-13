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Олейник: я не слишком молод, но всё ещё побеждаю лучших

Олейник: я не слишком молод, но всё ещё побеждаю лучших
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник высказался о своей победе над Джаредом Вандераа на турнире UFC 273.

«Это было очень важно для меня. Это самое важное для меня, потому что вы знаете, что я не слишком молод, но я всё ещё сражаюсь в лучшем промоушене с лучшими из лучших бойцов в мире, и я всё ещё побеждаю», – приводит слова Олейника MMAJunkie.

Таким образом, Олейник одержал свою 60-ю победу в смешанных единоборствах, из которых 47 — сабмишеном. Отметим, что Алексей прервал серию из трёх поражений. Ранее Олейник проиграл Сергею Спиваку, Крису Дакасу и Деррику Льюису, дважды оказавшись в нокауте.

Всего на счету Олейника 77 поединков в профессиональных ММА. Вандераа провёл 19 боёв на профессиональном уровне.

Сабмишен Олейника назвали скручиванием шеи. Но дядя Лёша победил более изощрённым приёмом Сабмишен Олейника назвали скручиванием шеи. Но дядя Лёша победил более изощрённым приёмом
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