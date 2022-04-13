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Аскаров проведёт бой с Пересом в июле

Аскаров проведёт бой с Пересом в июле
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Российский боец UFC Аскар Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе промоушена, проведёт свой следующий бой с американцем Алексом Пересом на турнире, который состоится 16 июля. Об этом в своих социальных сетях сетях сообщил журналист Марсел Дорф.

Напомним, в ночь с 26 на 27 марта мск россиянин принял участие в турнире UFC Fight Night 205. Аскаров на нём проиграл единогласным решением судей представителю Новой Зеландии Кай Кара-Франсу. Это поражение стало для него первым в карьере.

Свой последний поединок Перес провёл в ноябре 2020 года, когда уступил действующему чемпиону дивизиона бразильцу Дейвисону Фигейреду в первом раунде. Всего на его счету 30 боёв, в которых он одержал 24 победы и потерпел 6 поражений.


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