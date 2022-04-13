Промоутер Джошуа: не можем привезти Усика в Лондон. Зачем ему драться за половину денег?

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа, хочет организовать бой-реванш своего клиента с представителем Украины Александром Усиком на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Но Саудовская Аравия сделала предложение, которое может принести вдвое больше прибыли, чем бой на стадионе в Лондоне, поэтому промоутер считает, что Александр отдаст предпочтение этому варианту.
«Если контракты и гонорары, которые были предложены, будут согласованы, то нам будет очень трудно пригласить Усика в Великобританию, откровенно говоря.
Конечно, мы хотим поехать в Лондон, для Джошуа было бы большим преимуществом перенести бой в этот город, но если гонорар в другой стране будет вдвое больше, то Усик ни за что не даст этому бою состоятся в Лондоне. Так что мы должны принимать это во внимание», — приводит слова Хирна Mirror.
Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
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