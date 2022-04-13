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«Нельзя победить, когда ты убегаешь». Марлон Вера высказался о бое Стрелинг — Ян

«Нельзя победить, когда ты убегаешь». Марлон Вера высказался о бое Стрелинг — Ян
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Эквадорский боец UFC Марлон Вера дал комментарий по поводу боя, который состоялся в минувшие выходные на турнире UFC 273 между американским бойцом Алджэмейном Стерлингом и россиянином Петром Яном. Напомним, Стерлинг одержал победу раздельным решением судей и сохранил титул чемпиона легчайшего дивизиона.

«Петр Ян выиграл бой. Он забрал 1, 4 и 5 раунды. 2 и 3 раунды остались за Стерлингом. Как можно вообще отдать первый раунд Стерлингу? Нельзя выиграть бой, когда ты убегаешь. Одно дело уходить от соперника, другое — убегать. Когда двое судей отдали победу Стерлингу, я подумал: «Как можно так выиграть бой? Он ведь выбрасывал удар ногой и убегал».

Я действительно считаю, что Ян выиграл бой, но это нельзя назвать ограблением. Бой был близким, Яна контролировали на земле. Сейчас ему нужно подраться с кем-то ещё и дать другим бойцам возможность побороться за титул», – сказал Вера в подкасте Believe You Me.

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