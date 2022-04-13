Okko покажет турнир ММА Серия-50: Grand Arena 15 апреля

Стало известно, что российский мультимедийный сервис Okko покажет турнир ММА Серия-50: Grand Arena, который состоится 15 апреля. В главном поединке турнира сразятся обладатель серебряного пояса Победителя ММА Серии россиянин Яков Екимов (12-0) и дебютирующий в промоушене боец из Египта Махмуд Мандо (7-2).

Все зарегистрированные пользователи Okko Спорт смогут посмотреть событие без дополнительной платы.



На Okko будут доступны все 15 поединков вечера, в том числе соглавный бой, в рамках которого «Муромский Конор Макгрегор» Сергей Бобрышев (6-2) сразится за бронзовый пояс Победителя MMA Серии с опытным спортсменом из Кыргызстана Турсунбеком Асылгазиевым (16-7).

Подписчики Okko смогут посмотреть бои ученика легендарного Шлеменко Александра Подмарева (13-3-1) с иранским атлетом Амином Нури (3-1), Димитрия Андрюшко (8-3) с Денисом Архиреевым (6-2) в рамках полуфинала Гран-при 105 кг, дебютный профессиональный бой Владлены Петровой со Светланой Кирилловой и другие поединки.

Прямая трансляция с комментариями от Алексея Володина и Давида Кучашвили начнётся 15 апреля в 18:30. Полный кард турнира доступен в социальных сетях Okko Спорт.