Okko покажет турнир ММА Серия-50: Grand Arena 15 апреля

Стало известно, что российский мультимедийный сервис Okko покажет турнир ММА Серия-50: Grand Arena, который состоится 15 апреля. В главном поединке турнира сразятся обладатель серебряного пояса Победителя ММА Серии россиянин Яков Екимов (12-0) и дебютирующий в промоушене боец из Египта Махмуд Мандо (7-2).
Все зарегистрированные пользователи Okko Спорт смогут посмотреть событие без дополнительной платы.
На Okko будут доступны все 15 поединков вечера, в том числе соглавный бой, в рамках которого «Муромский Конор Макгрегор» Сергей Бобрышев (6-2) сразится за бронзовый пояс Победителя MMA Серии с опытным спортсменом из Кыргызстана Турсунбеком Асылгазиевым (16-7).
Подписчики Okko смогут посмотреть бои ученика легендарного Шлеменко Александра Подмарева (13-3-1) с иранским атлетом Амином Нури (3-1), Димитрия Андрюшко (8-3) с Денисом Архиреевым (6-2) в рамках полуфинала Гран-при 105 кг, дебютный профессиональный бой Владлены Петровой со Светланой Кирилловой и другие поединки.
Прямая трансляция с комментариями от Алексея Володина и Давида Кучашвили начнётся 15 апреля в 18:30. Полный кард турнира доступен в социальных сетях Okko Спорт.
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