Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик побрился налысо, оставив на голове только чуб

Александр Усик побрился налысо, оставив на голове только чуб
Комментарии

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик разместил в своих социальных сетях фотографию, на которой видно, что спортсмен кардинально сменил образ, побрившись налысо и оставив на голове только небольшой чуб.

Свой следующий бой представитель Украины проведёт с британцем Энтони Джошуа. По предварительной информации, поединок должен состояться 23 июля.

Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Новость по теме
Промоутер Джошуа: не можем привезти Усика в Лондон. Зачем ему драться за половину денег?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022