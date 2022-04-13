Александр Усик побрился налысо, оставив на голове только чуб
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик разместил в своих социальных сетях фотографию, на которой видно, что спортсмен кардинально сменил образ, побрившись налысо и оставив на голове только небольшой чуб.
Свой следующий бой представитель Украины проведёт с британцем Энтони Джошуа. По предварительной информации, поединок должен состояться 23 июля.
Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
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