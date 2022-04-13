«Это расстраивает». Шлеменко — об отмене трансляций Bellator в России

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал решение организации отменить показ турниров в России.



«Что я могу сказать? К чему шли, то и получили. Столько было проделано работы для того, чтобы показывали в России, но руководство Bellator приняло своё решение. Это расстраивает. На самом деле, Bellator последний год невозможно было посмотреть – я вот не подписан на Okko. Я не смотрел бои, потому что это нереально было делать. Когда я выступал, по «России-2» показывали – мы с моим менеджером Алексеем (Жернаковым – Прим. «Чемпионата») очень много проделали для этого. Ну, видите, похерили всё обратно», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.