«Это расстраивает». Шлеменко — об отмене трансляций Bellator в России
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал решение организации отменить показ турниров в России.
«Что я могу сказать? К чему шли, то и получили. Столько было проделано работы для того, чтобы показывали в России, но руководство Bellator приняло своё решение. Это расстраивает. На самом деле, Bellator последний год невозможно было посмотреть – я вот не подписан на Okko. Я не смотрел бои, потому что это нереально было делать. Когда я выступал, по «России-2» показывали – мы с моим менеджером Алексеем (Жернаковым – Прим. «Чемпионата») очень много проделали для этого. Ну, видите, похерили всё обратно», – сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
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